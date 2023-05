Als ook de camera’s er hangen bij FC Twente, weten de trainers echt álles over hun spelers

De Ballen Verstand Twijfels over fysiek Heracles-spits Samuel Armenteros: ‘In de eredivisie heeft hij dat voordeel niet’

Heracles Almelo werd vrijdagavond kampioen en dat werd het afgelopen weekend goed gevierd in Almelo. Heracles-watcher Ralph Blijlevens was erbij en zag dat het een groot feest was. FC Twente-watcher Leon ten Voorde zag dat FC Twente met speels gemak won van RKC Waalwijk. In een nieuwe aflevering van De Ballen Verstand blikken de voetbalwatchers samen met host Frank Bussink terug op een mooi voetbalweekend.