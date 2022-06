Altijd al eens willen kijken in dat mooie theehuis in het Van Heekpark? Dit pop-uprestaurant opent er de deuren

Haar knusse restaurant zit al jaren in de binnenstad, aan de Van Lochemstraat. Dan is een monumentaal theehuis in het groene Van Heekpark toch wel even wat anders. Leuk, hè?, zegt Moniek Eberhard van Kosie. „Een unieke kans.” Want het idyllische theehuis wordt al jaren gehuurd door amateur-kookvereniging Société des Gourmets Eurégionale. Tien maanden per jaar zijn ze er actief. De overige twee maanden gebeurt er eigenlijk niets in het theehuis. En dat is zonde. „Ik werd benaderd door commissie van beheer van het park en zei direct ja!”