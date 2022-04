Ambassadeur Masym Kononenko zwaait laatste vrachtwagens van Enschede naar Oekraïne uit: ‘dit geeft ons kracht’

Huh? Paginagro­te adverten­tie heet grote concurrent welkom: ‘Machtig mooi dat Twente, of nich, Hornbach?’

HENGELO/ENSCHEDE - Een opvallende advertentie deze dinsdag in Tubantia. In een paginagroot bericht heet bouwmarkt Bauhaus uit Hengelo de nieuwe concurrent Hornbach in Enschede welkom. Hoe zit dat? „Alleen een felicitatie zou te lief zijn geweest.”

29 maart