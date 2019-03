Angela (19) uit Enschede geeft kijkje in haar ‘anorexia-brein’: ‘Regelrechte hel’

Verliefde kijker voor de rechter vanwege stalking Enschedees medium Astro TV

28 februari ENSCHEDE - ,,Ze is zo’n leuke vrouw, weet je!’’ Tijdens het kort geding deze donderdag bij de Haagse rechtbank spreekt de 30-jarige man uit ’s-Gravenzande vol vuur over medium Daniëlle Nijhuis van Astro TV op Net 5. Zelf is de Enschedese niet zo enthousiast over haar bewonderaar: ze eist tijdens de rechtszaak een contact- en straatverbod tegen hem.