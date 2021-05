Anne (31) ontwierp de droomhuizen van twee jonge stellen: ‘In deze gekte kun je beter bouwen!’

eindexamens Niet zeven, niet acht, maar Domien (17) uit Enschede doet zijn vwo-exa­men in negen vakken

21 mei ENSCHEDE - Examen doen is altijd spannend. Zeker in de coronapandemie. Maar waar een ander op zeker speelt, daar daagt Domien Verbeek zichzelf juist uit. Hij doet in twee vwo-profielen examen. Terwijl één ook genoeg is voor een diploma.