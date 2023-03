Anne voelt meteen dat ’t foute boel is met tweelingzus Tess

Sluipmoor­de­naar duikt vaker op in Twente: wat kun je doen tegen koolmonoxi­de in huis?

Brandweer Twente signaleert een stijging van het aantal meldingen van het gevaarlijke koolmonoxide in woningen. In 2020 werden er 61 geteld, in 2022 72. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger, want niet alles wordt gemeld. De stijging is zorgelijk.