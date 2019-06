Anouk (18) uit Hengelo wint Saxion Ondernemersprijs met onzichtbare lingerie

Man (51) uit Almelo spietst zichzelf op punthek in Ahaus

5 juni Een 51-jarige man uit Almelo is dinsdagnacht zwaargewond in het ziekenhuis beland, nadat hij zichzelf had gespietst op een punthek. De Almeloër was tegen half één ’s nachts vermoedelijk op weg naar een casino in het Duitse Ahaus op de grens van Haaksbergen, en wilde een stukje afsnijden via een speelplaats naast het casino.