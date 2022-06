Aramese organisaties herdenken genocide uit 1915: ‘Dit is een deel van de geschiedenis, onze geschiedenis’

ENSCHEDE - Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben Aramese organisaties uit Twente gisteravond in het Volkspark de genocide herdacht die er in 1915 werd gepleegd op hun voorouders in Turkije. Bij dit drama vonden 750.000 Aramese christenen tijdens de Eerste Wereldoorlog de dood.

Voor Aziz Beth Aho, voorzitter van de Aramese Beweging voor Mensenrechten, is het een grote wens om in de toekomst een eigen monument te krijgen. „Dat is nodig voor een waardige herdenking. Alle landen hebben zo’n monument. Dat geldt ook voor de Armeniërs in Nederland. Ook zij hebben een monument, in Almelo. Alleen voor ons, Aramese christenen, is er nog niets. Het Volkspark, de plek waar ook de Tweede Wereldoorlog herdacht wordt, zou daarvoor de perfecte plek zijn.”

De bijeenkomst in het Volkspark stond in het teken van verzoening en de roep om erkenning. Naast opperrabijn Benyamin Jacobs van de Joodse gemeenschap voerden ook Kamerleden en vertegenwoordigers van Turkse organisaties het woord. Dat laatste is bijzonder omdat de volkerenmoord uit 1915 officieel nog altijd door de autoriteiten in Turkije wordt ontkend.

Zwarte bladzijde

„Voor sommige mensen uit Turkije is de herdenking van deze zwarte bladzijde pijnlijk en moeilijk te aanvaarden. Maar het is een onderdeel van de geschiedenis, onze geschiedenis. We moeten dit gezamenlijk onder ogen zien en erkennen dat er fundamentele fouten zijn gemaakt”, aldus voorzitter Faruk Köklu van de Turkse Samenwerkende Democratische Organisaties (SDO).

Namens de Aramese organisaties zelf deed Johan Kurt een beroep op het Nederlandse kabinet. „De Nederlandse overheid spreekt nog steeds niet over genocide. Ondanks het feit dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie Voordewind om de genocide van 1915 te erkennen. Ik roep het kabinet op om te stoppen met de dubbele moraal.”

Kaarsen aangestoken

De herdenking zelf had een sober karakter . Na een gebedsdienst in de nabijgelegen Syrisch-Orthodoxe St. Jacobskerk ontstaken vier kinderen om klokslag 19.15 uur kaarsen in het park. Aziz: „1915 is het jaar van de genocide. De kinderen dragen de cijfers ook op hun kleding.”

De bijeenkomst is een initiatief van het Comité 1915. Diverse Aramese organisaties uit Twente werken hierin samen. Burgemeester Roelof Bleeker van Enschede was bij de herdenking aanwezig.