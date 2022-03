Arno werkte jarenlang als kraanmachinist, maar is nu zorgmedewerker: ‘De eerste keer iemand douchen was wel een dingetje’

Arno Couwenberg is nog maar een tiener als hij op een melkveehouderij iemand op een grote kraanmachine aan het werk ziet. Gelijk is hij vastbesloten om de trekker met kieper waar hij op dat moment op rijdt later in te ruilen voor zo’n groot, stoer ding. Hij gaat naar de landbouwschool, haalt zijn diploma en legt in de jaren die volgen talloze beken en zelfs het Kristalbad aan. Zijn jongensdroom is uitgekomen. Maar dan wordt hij in 2018 ziek.