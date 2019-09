Arrestatieteam valt woning in Enschede binnen

Commandant Brandweer Twente: ‘Zonder vrijwilli­gers kan brandweer niet zó goed zijn als nu’

10:59 ENSCHEDE - De grote brand in Daarlerveen, afgelopen weekend, bewees het nog eens. Er waren liefst 100 brandweermensen in touw. Zo’n grote inzet is volgens commandant Stephan Wevers van Brandweer Twente alleen denkbaar als er ook vrijwillige brandweer is.