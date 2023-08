Asiel Enschede stopt mogelijk met pension: ruimte is nodig voor opvang van honden van opgerolde foute fokkers

FC Twente zo goed als zeker ronde verder? Dit zijn de gevaren die in Riga nog op de loer liggen

FC Twente stapt deze woensdag vol optimisme in het vliegtuig naar Riga. Kat in het bakkie, zou je zeggen na de 2-0 winst in Enschede. Toch loeren in elke hoek van Europa de gevaren, ook in Letland.