Attie (69) uit Enschede maakt korte metten met jeukrups: ‘Leer ze mores met mijn verfbrander’

In beeld | Dit was Sterren Muziek­feest op het Plein in Enschede

10:41 ENSCHEDE - Enschede was dinsdag voor even het centrum van het Nederlandstalige lied. Vanuit het hele land stroomden de fans van Jannes, Jan Smit en Jeroen van der Boom naar de Oude Markt. Dat waren zelfs zoveel fans dat de Oude Markt op een gegeven moment vol was. Bekijk hier de mooiste beelden terug van dinsdag.