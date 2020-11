Auto rijdt dwars door magazijn van supermarkt in Enschede

Apparte­ment Roerstraat in Enschede verwoest door brand, oorzaak nog onduide­lijk

29 november ENSCHEDE - Bij een woningbrand in de Roerstraat in Enschede is zondagmorgen een appartement volledig verwoest. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.