Auto rijdt woning binnen: 18-jarige Enschedeër aangehouden

Geen bewijs dat Enschedeër xtc produceer­de, wel werkstraf voor bezit verboden machine

17 december ENSCHEDE/ALMELO - Er is geen bewijs dat er een drugslab zat in een pand van een online kledingwinkel aan de Marssteden in Enschede ruim drie jaar geleden. Dat is het oordeel van de Almelose rechtbank in de rechtszaak tegen A. (47) uit Enschede.