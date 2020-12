Auto verwoest droomhuis jong stel uit Enschede: engel op je schouder, maar je woning in puin

In gedachten lonkt in 2021 een leven zonder corona. Met een vrijmibo met vrienden, restau­rants die open zijn en evenemen­ten

20 december Met plezier heb ik donderdagavond digitaal teruggebladerd in oude kranten van dit jaar. Mijn grootste verbazing is dat we in januari en het grootste deel van februari kranten hebben zonder corona in ons land. Berichten van een nieuwe prins carnaval, 36 autobranden in 2019 (terwijl de teller nu boven de 50 staat), het lijken overblijfselen uit een ver verleden.