Auto vliegt in brand na aanrijding op N18 bij Enschede, omstanders bevrijden bestuurder

FC Twente verhoogt prijs van bier met 50 cent, maar maakt bekers kleiner

ENSCHEDE - De prijs voor een biertje in De Grolsch Veste gaat flink omhoog. Supporters van FC Twente betalen in het nieuwe seizoen 37 procent meer voor hun bier. Het betekent dat de gemiddelde supporter in een seizoen tijd 60 euro meer kwijt is.

1 juli