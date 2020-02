Auto voor de deur, maar door traag CBR moet Susan (38) al maanden met haar kinderen op de fiets

Derde autobrand bij hetzelfde Enschedese gezin: ‘Geen idee wie hier achter zit’

17 februari ENSCHEDE - Voor de derde keer is een auto van hetzelfde gezin in het Hogeland in Enschede in brand gestoken. „Ik snap dat de buurt hier angstig van wordt. Dat geldt ook voor ons. Ik heb geen idee wie hier achter zit”, reageert de heer des huizes.