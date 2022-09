Autodiefstal dankzij Facebook opgelost, maar niet na een levensgevaarlijke achtervolging

Openbare training van wereldkam­pi­oe­ne kickboksen Tiffany ‘Time Bomb’ van Soest in Gronau

Kickboksliefhebbers kunnen maandag in Gronau een training bijwonen van Tiffany van Soest, wereldkampioene in het bantamgewicht. Van Soest bereidt zich voor op het gala Collision 4, op 8 oktober in het Gelredome. Zij verdedigt daar haar titel. Het hoofdgevecht gaat dan tussen Badr Hari en Alistair Overeem.

15 september