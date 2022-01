Automobilist ramt gevel van winkel in Glanerbrug en slaat op de vlucht

Weerselose­weg in Enschede volledig afgesloten na botsing met 3 auto’s

ENSCHEDE - Op de Weerseloseweg (N737) in Enschede zijn donderdagmiddag drie auto’s op elkaar gebotst. De weg is in beide richtingen volledig afgesloten voor verkeer. Inmiddels is een flinke file ontstaan.

6 januari