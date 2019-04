Automobilist rijdt met slang weg bij tankstation in Enschede

Quo­te-hoofdredac­teur uit Diepenheim presen­teert boek in Rijksmuse­um Twenthe

7 april ENSCHEDE – Sander Schimmelpenninck komt maandag 15 april naar Enschede. Tijdens het event ‘De Naakte Waarheid’ in Rijksmuseum Twenthe presenteert de hoofdredacteur van Quote, die opgroeide in Diepenheim, zijn boek ‘Elite gezocht’. De avond is bedoeld voor (jonge) ondernemers.