Auto’s botsen hard in Enschede, vrouw naar het ziekenhuis

Wielerspel 2023: Etappe­winst voor Leo Lammerink, Alex Nijland behoudt gele leiders­trui

Het is ongekend spannend in het Wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia. In het algemeen klassement zijn de verschillen minimaal, terwijl in het dagklassement pas na bestudering van de finishfoto een winnaar kon worden aangewezen. Leo Lammerink mocht de felicitaties in ontvangst nemen. Alex Nijland voert nog altijd het algemeen klassement aan, maar het verschil met de nummer tien op de ranglijst bedraagt slechts 115 punten.