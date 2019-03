Ayse (85) heeft alzheimer, maar waar kan ze terecht?

Verdacht pakketje werd bewust neergelegd op station Enschede

8:41 ENSCHEDE - Het verdachte pakketje dat donderdag werd aangetroffen in een trein op station Enschede, is daar bewust neergelegd. Dat zegt de politie na een eerste onderzoek. „Het heeft er alle schijn van dat er sprake is van opzet, met als doel onrust te veroorzaken.” Een dader is nog niet in beeld.