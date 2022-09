Bakker Remy is wanhopig over exploderende energieprijzen: ‘Als dit zo doorgaat ben ik volgend jaar failliet!’

Tijdens de hitte begint de kaartver­koop van het Oktober­fest in Lonneker ‘We doen er een schepje bovenop’

LONNEKER - Het is lastig voor te stellen tijdens een hittegolf, maar over iets meer dan een maand zit de feesttent in Lonneker vol met een dampende menigte die met bierpullen en feestmuziek het Oktoberfest viert. De kaartverkoop begint deze week. Romy uit het Broek van de organiserende Vereniging Koninginnedag Lonneker (VKL) vertelt.

26 augustus