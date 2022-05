Bal waarmee Feyenoord finale speelt deels ontworpen in Enschede: ‘Als ik mijn product straks op tv zie, streelt dat mijn ego’

Toetsen hoeven niet over na fraude bij Hogeschool Saxion in Enschede

ENSCHEDE - Saxion-studenten die een toets hebben gemaakt, waarvan de vragen vooraf bekend waren, hoeven deze niet over te doen. Dat laat de hogeschool weten, na vervolgonderzoek naar een fraudezaak die begin dit jaar aan het licht kwam. ‘De waarde van het diploma is niet in het geding.’

23 mei