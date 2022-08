Bamboe in de binnenstad leidt tot ophef bij Partij voor de dieren ‘Wil Enschede panda’s in de binnenstad?’

ENSCHEDE - Nieuwe plantenbakken met bamboe in de binnenstad. De kosten? 25.000 euro. Maar geld voor de verzorging van de planten lijkt er niet te zijn. Volgens fractievoorzitter Judith Hofte van de Partij voor de Dieren een vreemd besluit: „Wil Enschede panda’s aantrekken in de binnenstad?”

‘Samen Enschede vergroenen’ is het doel van de gemeente Enschede. Als onderdeel van dat project hebben de wijkraad, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede maar liefst 25.000 euro bijeen gebracht voor nieuwe plantenbakken met bamboe. Maar fractievoorzitter Judith Hofte is niet te spreken over het project. „De insecten hier hebben toch niks aan bamboe?”

Vergroening van de binnenstad

Toch was het volgens een woordvoerder van de gemeente een doordachte keuze om bamboe te planten. Zo laten ze in een schriftelijke reactie weten: „Deze beplanting sluit aan op de beplanting en de bakken ook op andere plekken in de binnenstad is geplaatst. Bamboe is robuust, wintergroen en onderhoudsvriendelijk.” Wel wordt daarbij vermeld dat er op andere locaties in de binnenstad voor andere planten gekozen is, zodat er sprake is van enige diversiteit.

Onderhouden van de natuur

Het vergroenen van de binnenstad blijkt dus zo simpel nog niet, want het probleem gaat verder dan alleen de bamboe. Het onderhouden van de beplanting in de binnenstad is iets waarin volgens Hofte ook tekort geschoten wordt. Elders in de binnenstad staan namelijk zilverlindes, die volgens chronisch watertekort hebben.

Na het aanplanten van nieuwe bomen worden deze nog zo’n 3 jaar bewaterd. „Na deze periode gaan we er vanuit dat de bomen voldoende wortels hebben aangemaakt om zichzelf te kunnen redden. Bij langdurige droogte geven we de bomen incidenteel water als het écht nodig is”, aldus de gemeente. Hofte reageert daar op vol verontwaardiging: „Normaal krijgen bomen water uit het grondwater. Maar doordat de hele binnenstad betegeld is komt er te weinig water in de grond.”

Ook de gemeente bevestigt dat de droge zomers een negatief effect hebben op te bomen. „Ze laten bijvoorbeeld sneller hun blad vallen. Wat de gevolgen op termijn zijn, weten we nu nog niet.” Wel worden momenteel voorstellen voorbereid om budget te reserveren voor het verbeteren van de boomverzorging, en wordt regenwater meer en langer vastgehouden.