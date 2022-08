Bang voor een prikje, maar niet om met 110 door de stad te scheuren, Tom T. uit Enschede verdwijnt achter de tralies

Het is 15 augustus 2021, rond de klok van drieën in de middag, als politiemensen Tom T. op de G.J. van Heekstraat in Enschede achter het stuur van zijn auto langs zien rijden. De Enschedeër valt op omdat hij zonder gordel om pontificaal zit te bellen achter het stuur. Ze geven T. een stopteken maar hij trapt het gaspedaal in. Dat T. niet per ongeluk het rempedaal verwisselde met het gaspedaal wordt al snel duidelijk als hij zonder zich te bekommeren over eventuele fietsers of voetgangers de gevaarlijke kruising van de Roomweg en de Lonnekerspoorlaan over scheurt.