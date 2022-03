Bas Worm heeft een van de slimste tuinen van Enschede: ‘ Zo kunnen we de wateroverlast sterk verminderen..’

Onderzoek onder lezers Twente massaal naar stembus, maar niet iedereen voelt zich goed vertegen­woor­digd

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart is het vertrouwen in de politiek laag. Een derde van de mensen in Twente en de Achterhoek voelt zich bovendien niet goed vertegenwoordigd door het lokaal bestuur. In Berkelland is het vertrouwen in de politiek het laagst. Dat blijkt uit een enquête van de Twentsche Courant Tubantia.

9 maart