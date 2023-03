BBB ook in de stad veruit grootste partij, in Enschede-Oost ten koste van lokale partij

Een op de vijf kiezers in Enschede heeft op BBB gestemd. Met twintig procent van de stemmen is de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas ook in de grootste stad van Overijssel de absolute winnaar. Die winst gaat ten koste van Forum voor Democratie en de VVD.

Dat BBB in plattelandsgemeenten zou gaan winnen was al duidelijk, de vraag was alleen hoeveel. Dat de partij zo’n stevige voet aan de grond zou krijgen in de stad werd gisteravond duidelijk.

BBB haalt in de Staten in een klap 17 van de beschikbare 47 zetels binnen. De kandidatenlijst is negentien kandidaten en vier lijstduwers maar net lang genoeg. Op de lijst een Enschedeër, Luuk Buunk. De 26-jarige Buunk staat op nummer twee op de kandidatenlijst. Een plek die al voor de verkiezingen garant stond voor een zetel in de Staten.

De winst van BBB in Enschede is vergelijkbaar met die van Forum voor Democratie vier jaar geleden. Die behaalde toen 16,4 procent van de stemmen. Daar is nu slechts 3,8 procent van over. Dat staat gelijk aan slechts een zetel.

Gegokt op 3 of 4 zetels

Naast de partijen die in alle provincies meededen, stond op de lijst in Overijssel Samen Lokaal Twente, een bundeling van lokale partijen onder aanvoering van Enschedeër Barry Overink van BurgerBelangenEnschede. In Enschede behaalde de nieuwe partij 3,4 procent van de stemmen. Meer dan JA21 die landelijk aandacht kreeg. Maar niet genoeg voor een zetel. Omdat er provinciaal slechts 1,5 procent van overbleef, komen de samenwerkende Twentse lokale partijen niet in de Provinciale Staten.

Overink zag het gebeuren tijdens zijn bezoek aan een stembureau waar op dat moment werd geteld. „Op de stembureaus waar we normaal groot zijn, zoals in Enschede-Oost, heeft 60 tot 70 procent op BBB gestemd. Wij kregen maar tien procent van de stemmen”, zegt Overink. Volgens hem gingen deze verkiezingen om de Eerste en Tweede Kamer. „Als het sentiment anders was hadden we wel drie of vier zetels behaald.”

Toch winst voor Overink

De grote winst voor Overink is dat de lokale partijen goed samen konden werken en dat ze dat nu veel vaker willen doen. Ook voor de volgende provinciale verkiezingen. Dan wil Overink ook de lokale partijen in de rest van de provincie erbij betrekken. „Dit initiatief is in december was ontstaan.” De volgende keer neemt hij meer tijd.

