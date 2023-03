BBB Overijssel overdonderd door enorme winst: ‘Dit is ongelooflijk’

Carla Evers vliegt haar partijgenoten in de armen als op het scherm de uitslag staat: 17 zetels voor BBB in Overijssel, meer dan 30 procent van alle stemmen is voor de nieuwkomers. Ze hadden op winst gerekend, maar dit hadden ze nooit verwacht.

„Echt ongelooflijk”, reageert Evers vlak na het bekend worden van de exitpoll van de NOS. Ze hoopte op acht tot tien zetels. „Dit is met name een signaal dat het echt anders moet. De kiezer voelt zich niet meer gehoord, ongeacht de goede intenties die er bij de provincie zijn.”

Ze is volledig overdonderd, een derde van alle kiezers koos voor haar partij. Hoe dat komt? „Mensen voelen zich door ons aangesproken. Vooral ook door Caroline (Van der Plas, red.) die in haar eentje heeft laten zien dat het ook echt anders kan. En dat hebben wij ook in Overijssel proberen te doen.”

‘Enorme verantwoordelijkheid’

Op de kieslijst van BBB stonden 23 mensen. Een groot deel van hen zal nodig zijn om daadwerkelijk alle zeventien zetels te gaan vullen. „Dit is een enorme verantwoordelijkheid en ik weet nog niet hoe we het gaan doen”, zegt Evers. „Maar we hebben een sterk team, we gaan het samen doen. Ook met andere partijen.”

Ze denkt dat haar club het aan kan. „We hebben een groot deel van de lijst nodig, maar dat hebben we ook altijd gezegd. Iedereen die op de lijst staat, is erop gegaan met de intentie ook echt de Staten in te willen. We willen het anders gaan doen. Met de menselijke maat en met vakkennis. Dat brengen onze mensen met zich mee.”

Landbouw en stikstof

De toekomst van de landbouw en stikstof zijn speerpunten van BBB. Dat wordt de komende jaren een van de belangrijkste thema's. „Er is al heel veel gedaan aan natuurherstel en dat heeft al heel impact gehad. Veel mensen hebben daar verdriet van gehad. We gaan door, maar we gaan veel meer in gesprek en willen beleid op basis van feiten en cijfers.”

Evers en haar partijgenoten zagen de uitslag in het provinciehuis in Zwolle, tijdens de uitslagenavond. Daar sprong de media massaal op haar voor een eerste reactie op de verpletterende verkiezingswinst. Hoe ze de winst gaan vieren? „Eerst nog even een klein feestje hier in het provinciehuis en daarna door naar Bathmen, waar de andere mensen van onze partij zijn.”

Ongeloof bij Carla Evers en partijgenoten.