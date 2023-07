BBB Overijssel: ‘We willen af van de polarisatie’

Acuut lerarente­kort op basisscho­len in Twente: ‘Dit is geen houdbare situatie’

Op verschillende basisscholen in de regio is het niet alleen de vraag wíe er volgend schooljaar voor de klas staat, maar ook óf er een juf of meester is. De schoolvakantie staat op het punt van beginnen, maar scholen zijn er nog niet in geslaagd om voor elke groep een leerkracht te vinden. „Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt.”