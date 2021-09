Bedreigde voetbaltrainers en virologen maken gebruik van deze app uit Hengelo: ‘Iedereen versleet me voor gek’

update Dit knaloranje 'flex­dorp' moet kamernood in Twente in één klap oplossen: ‘In oktober komen ze’

23 september ENSCHEDE - Een compleet blok met 200 containerwoningen moet het acute kamertekort in Twente in één klap oplossen. De wooncontainers verrijzen vanaf oktober op het campusterrein van de Universiteit Twente, aan de Witbreuksweg . „Voor nu is dit de oplossing.”