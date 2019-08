Bedrijfsongeluk? Geen boete meer, maar een verplicht veiligheidsplan

Eerste NK Skill Games in Enschede: FIFA spelen, maar dan op écht voetbal­veld

13 augustus ENSCHEDE - Op woensdag 4 september beginnen in Enschede de voorrondes van het allereerste NK Skill Games. Dit voetbalevent voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar dient als opmaat voor de landelijke finale van het NK Skill Games, die in mei 2020 wordt gespeeld op de KNVB-campus in Zeist. De voorronde in Enschede is op Sportcampus Diekman.