Bedrijven van Twentse ondernemer Gerard Sanderink deels in handen van zijn vriendin

150.000 bakstenen met de hand afbikken, om elders opnieuw te gebruiken: ‘Wat we in Haaksber­gen doen is uniek’

HAAKSBERGEN - In duizend-en-een-stukjes verspreidt Haaksbergse geschiedenis zich over Nederland. Zelfs in Duitsland vinden we straks onderdelen van de straat ’t Kempke terug. Dusseldorp uit Lichtenvoorde sloopt de woningen circulair: zo veel mogelijk materiaal wordt elders gebruikt. „Wat wij hier doen is uniek voor Nederland.”

5 december