Bejaarde man knutselt flitspaal van oude soepblikken en heeft succes: ‘Hardrijders gingen vol op de rem’

Je mag er maximaal 30 rijden, maar de S.L. Louwesstraat is een racebaan. Vooral als het donker is, gaan de remmen los. Heel even veranderde dat. Dat was nadat een buurtbewoner eigenhandig een flitspaal in elkaar had geknutseld. Die is inmiddels in vlammen opgegaan...