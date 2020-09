Bekend van tv-programma Maestro, nu dé chef-dirigent van Oost-Nederland: ‘Een grote uitdaging’

Johnny en Hilbert uit Enschede al 40 jaar schoonma­ker: ‘Wat we in de horeca tegenkwa­men wil je niet weten, zó smerig!’

5 september ENSCHEDE - Een 40-jarig jubileum is nog niet heel bijzonder. Maar dat geldt niet voor de schoonmaakbranche, waar het verloop op de werkvloer groot is. Bij het Enschedese familiebedrijf In het Veld vierden zelfs twee medewerkers onlangs hun 40-jarig jubileum: Hilbert Doldersum en Johnny Vergeest, schoonmakers in hart en nieren. Johnny moet nog even voor hij met pensioen kan. „De 50 jaar ga ik hier halen, zeker weten!”