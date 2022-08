Bekende dansschool Focus in Enschede is er mee gestopt: ‘Er zijn heel wat traantjes gelaten’

Cyberaan­val treft tandartsen in Twente en Achterhoek

ENSCHEDE/WINTERSWIJK - Meerdere tandartspraktijken in Twente en de Achterhoek zijn de dupe van een cyberaanval. Het gaat om de vestigingen van de Samenwerkende Tandartsen in Enschede, Almelo, Rijssen en Vriezenveen in Twente en in de Achterhoek om locaties in Groenlo en Winterswijk.

7 augustus