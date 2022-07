Beluister hier de trailer van de nieuwe podcast ‘In de ban van Rian’

Enschedeër M. (26) rijdt geparkeer­de auto’s in puin, maar ontkent: ‘Ik zat op de achterbank’

ENSCHEDE/ALMELO - Bewoners van de Getfertsingel in Enschede worden in oktober vorig jaar opgeschrikt door een harde knal. Een auto heeft zich met hoge snelheid in een drietal auto’s geboord. De bestuurder van het voertuig gaat er als een haas vandoor.

15 juli