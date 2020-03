Ben (75) uit Enschede werd vlak voor de bevrijding ‘weggegeven’ en kent zijn echte afkomst nog steeds niet

Speciale ‘corona-he­li’ landt bij MST in Enschede

13:02 ENSCHEDE De nieuwe traumahelikopter die speciaal is ingericht om intensive care-patiënten snel te kunnen vervoeren is zaterdag gespot boven Enschede. De Lifeliner 5, die sinds deze week in de lucht is, vervoert vooral slachtoffers van corona naar verschillende ziekenhuizen. In het Medisch Spectrum Twente in Enschede en bij Ziekenhuisgroep Twente in Almelo worden voortdurend nieuwe coronapatiënten uit Brabant opgevangen.