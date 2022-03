Ben Engelbertink bracht de Losserse kerk naar Maleisië en de Australische aarde naar Pathmos

VIDEO FC Twen­te-fan ‘Sir Jan Hessling’ via De Grolsch Veste naar zijn laatste rustplaats gebracht

ENSCHEDE - Hij was verknocht aan voetbalclub Udi in Enschede - stond er bekend als ‘Sir Jan’ - maar zijn grote liefde was FC Twente. Vandaar dat de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden Jan Hessling bij zijn laatste reis De Grolsch Veste nog een keer wilde aandoen.

17 maart