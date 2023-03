Benefietconcert bijwonen, de stad opknappen en meer weekendtips in Enschede

Rock for cause

Docenten van Het Stedelijk Alpha en ISK, locaties van scholengemeenschap Het Stedelijk – organiseren het benefietconcert Rock for cause om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het concert vindt op zondag 12 maart om 15.00 uur plaats bij café De Beiaard. Een kaartje (aan de deur) kost 5 euro. Vrije giften zijn welkom. Al deze opbrengsten gaan naar Giro 555.

Creed 3

Filmliefhebbers opgelet, want sinds vorige week donderdag draait de film Creed 3 bij Kinepolis Enschede. Duik in de wereld van het boksen samen met Michael B. Jordan, die de rol van Adonis Creed speelt. Deze actie- en dramafilm is alweer de derde film in de reeks. Leuk weetje: Michael B. Jordan heeft de film zelf geregisseerd! Tickets kosten 12 euro en bestel je hier.

Support FC Twente vrouwen

Deze is speciaal voor de voetbalfans, want op vrijdag 10 maart spelen de FC Twente vrouwen een wedstrijd tegen de vrouwen van VV Alkmaar in Enschede. De wedstrijd is op Sportcampus Diekman en de aftrap vindt plaats om 19.30 uur. Voor 5 euro heb je een kaartje, die kan je hier bestellen.

Dansen op soulmuziek

Voetjes van de vloer! Op zaterdag 11 maart is van 21.30 uur tot 3.00 uur bij Metropool Enschede de nacht van Soul Power. Deze avond draaien ze een mix van soul, funk, disco-nummers, R&B en nog veel meer. Tickets bestel je hier en kosten 14 euro. Let wel op, het evenement is voor mensen van 18 jaar of ouder.

Kinderen van het verdwenen woud

Op laagdrempelige wijze laat deze voorstelling zien wat de connectie is tussen mensen en de natuur. Dat klinkt misschien wat zweverig, maar veel dieren verliezen leefgebied door de komst van mensen. Is hier wat aan te doen? De voorstelling is voor jong en oud geschikt en wordt gehouden op zondag 12 maart om 14.30 uur in De Kleine Willem. Bestel hier je kaarten voor 7,50 euro per persoon.

Genieten van metalmuziek

Zin om helemaal uit je plaat te gaan tijdens een avondje goede metalmuziek? Wie weet is deze activiteit wat voor jou. Op zaterdag 11 maart organiseert Metropool vanaf 19.30 een avond waarbij verschillende metalbands optreden. Bands die je kunt bewonderen zijn onder andere Bloodbound, Arion, Metalite en Veonity. Kaartjes zijn 25,50 euro per stuk en kun je hier bestellen.

NLdoet

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is de grote vrijwilligersactie NLdoet terug en zijn ook in Enschede verschillende acties. Bij dit initiatief zorg je er samen met andere stadsgenoten voor dat Enschede er net wat mooier uitziet. Een likje verf in de volière van de kinderboerderij of de moestuin van de Bothoven onderhouden: het kan allemaal. Aanmelden kan alleen, maar ook met familie of vrienden.

