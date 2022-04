Benefietconcert in Enschede voor Oekraïne levert bijna 25.000 euro op

Het idee achter het benefietconcert is even simpel als bevlogen: de kaartopbrengst gaat naar Giro 555. De avond bestaat uit een aantal muziekstukken die het samengestelde orkest speelt. Dat bestaat uit vrienden of relaties van violist Daniel Rowland. Rowland is samen met artistiek directeur van het Wilminktheater Simone Kratz de initiator van het evenement.

Stilstaan

Ook de presentatie is in handen van Rowland. Samen met Inga Tjapkes, bekend als presentatrice van RTV Oost, leidt hij de vele musici in. Op een avond met achttien stukken en steeds nieuwe violisten, pianisten, zangeressen is dat geen luxe.

Hoewel Rowland en Tjapkes het publiek door de avond heen aan de hand nemen, is het de commissaris van de Koning Andries Heidema die het evenement opent. Hij staat met de zaal stil bij de oorlogsgruwelen in Oekraïne. Zowel in het Nederlands als Engels, want er zijn onder anderen Oekraïense vluchtelingen in de zaal.

Liefde

Nadat Heidema het podium afstaat aan Rowland benadrukt die laatste dat hij blij is met de grote opkomst: „Dat symboliseert solidariteit.” Hij stipt aan dat juist de landelijke uitval van de spoorwegen zondagmiddag, dat nog eens extra onderstreept. Hij vraagt hardop wat muziek kan doen tegen een oorlog. „Liefde stimuleren”, zegt Rowland. „Er is geen klassiek muziekwerk dat met haat gehoord kan worden.”

Oekraïnse delegatie

Behalve voor liefde kan de gespeelde muziek ook voor ontroering zorgen. Rowland koos als eenmalig ensemble veel gevestigde namen die uit Oekraïne komen. De pianist Anna Fedorova, geboren in Kiev, speelt Chopin. Erna spelen Dana en Michael Zemtsov een naar Rowlands zeggen ‘diep, persoonlijk stuk’. Het is zangeres Maryana Golovchenko die actief op zoek gaat naar de tranen van het publiek. Eerst zingt zij, begeleid door het orkest, het volkslied van Oekraïne. De zaal gaat staan, luistert en sommigen snikken. Bij het einde roepen meerdere bezoekers ‘Dlya Ukrayiny’ (Voor Oekraïne). Daarna zingt Golovchenko het traditionele Oekraïense lentelied Vesnyanka.

Quote Muziek stimuleert liefde. Er is geen klassiek muziekwerk dat met haat gehoord kan worden Daniel Rowland

De Oekraïense delegatie wordt gedurende de avond uitgebreid: Sofia Dorosh en Anastasiia Bogodysta waren een maand geleden nog in Kiev en speelden gisteren gezamenlijk achter de piano Brahms. Rowland speelt erna werk samen met pianist Borys Fedorov werk van de 80-jarige componist Valentin Silvestrov die vanwege de oorlog afgelopen maand naar Poolse overliep. De muziek trekt het publiek steeds weer de wrede actualiteit van Oekraïne in.

Last Minute

Omdat het benefietconcert last minute georganiseerd is, gaat er ook nog wel eens wat mis, tot hilariteit van het publiek. Rowland heeft even geen werkende microfoon en grapt dat ook de techniek te veel geraakt is door de muziek. Ook een technicus die midden op het podium stuntelt met twee bankjes voor musici wordt opgevangen door het publiek met een klein applaus. Ook is de pauze pas om 21.00 uur, de oorspronkelijke eindtijd. Het deert niemand op een avond met een lach en een traan.

Volledig scherm © Annina Romita