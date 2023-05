Bengaals vuur en verslagenheid in Haaksbergen bij laatste tocht van ‘een lieverd’

Nieuwe columnist Brecht (17): ‘Eén moment van zwakte, en je hele middelbare­school­tijd is waardeloos’

Het is weer mei, dé maand waar eindexamenleerlingen het hele jaar naartoe hebben gewerkt: tijd voor de centrale eindexamens. Een periode van een paar weken die even zwaar meetelt als de vier, vijf of zes jaar die je daarvoor hebt doorstaan. Klinkt vreemd? Dat vind ik ook.