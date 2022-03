Bert Rakhorst uit Enschede is 101, maar gaat vandaag gewoon naar de stembus: ‘Ik leef nog, dus ik stem!’

Kaart + stelling Raadsleden in Twente en de Achterhoek gaan meer verdienen: dit verdient een raadslid in jouw gemeente

ENSCHEDE - Raadsleden in deze regio gaan aanzienlijk meer verdienen ten opzichte van vier jaar geleden. Nieuw verkozen raadsleden verdienen dit jaar minimaal 1.081 euro per maand. In de grootste gemeenten loopt dit bedrag op tot zo’n 2.650 euro per maand.

11 maart