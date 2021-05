Bestellingen voor Enschedese knuffels ernstig zieke Faelin (3) stromen binnen

VIDEO Weten we in Twente waar onze kleding vandaan komt?

29 april Het moet helemaal anders in de kledingindustrie, vinden Nederlandse mode-ondernemers. De CO₂-uitstoot bij kledingtransport is enorm, net als de overproductie binnen het fast fashionsegment. Hoe bewust zijn we eigenlijk bezig met waar onze kleding vandaan komt? En willen we meer betalen voor ‘Made in Holland’? Aileen Slot peilt de stemming in textielstad Enschede.