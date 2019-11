Bestuurder spoorloos na veroorzaken ravage bij ongeluk op singel in Enschede

Opnieuw Twentse leveran­cier kunststof kozijnen failliet

21 november ENSCHEDE – Kozijn Groep Nederland (KGN) in Enschede is failliet. Het bedrijf dat handelde in kunststof kozijnen bestond drie jaar. Ook RR Beheer is failliet. RR beheer is de holding van Ronnie Rorije, de bestuurder van KGN. De faillissementen werden door hem zelf aangevraagd.