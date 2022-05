Bestuurster van scootmobiel naar ziekenhuis na aanrijding in Enschede

Plan hippe kantoren in Mariakerk Enschede in ijskast: ‘Niet bedoeling failliet te gaan door een kerk’

ENSCHEDE - Hippe kantoren in een historisch gebouw: dat is de bedoeling, maar het plan voor de ingrijpende verbouwing van de Mariakerk ligt voorlopig in de ijskast. In de hoop dat de prijzen in de bouw weer normaliseren, zegt mede-eigenaar Mascha Bakx. „We willen niet failliet gaan door een kerk.”

11 mei