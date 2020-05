Betonblokken moeten illegale straatracers in Enschede stoppen: ‘Wij kunnen die dikke auto's niet betalen!’

Twentse verpleeg­hui­zen doen niet mee aan landelijke bezoek­proef: ‘Risico is te groot’

12 mei ENSCHEDE - Als enige GGD-regio in Nederland ziet Twente af van deelname aan de bezoekproef in verpleeghuizen. Elo Gramsbergen van zorginstelling Liberein legt uit waarom. „Personeel heeft zich uit de naad gewerkt, we hebben het goed voor elkaar; dat willen we niet verliezen.”