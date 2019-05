Bewoner gewond bij woningbrand in Enschede

Opnieuw vermeende drugsdea­ler Vak-P vrijgespro­ken

16:37 ENSCHEDE - Een verdachte die volgens het OM betrokken was bij drugsdeals in het supportershome en het stadion van FC Twente is vrijgesproken. Tegen de man werd een taakstraf van 180 uur geëist, maar net als bij vier eerdere verdachten was vrijspraak het vonnis.