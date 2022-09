Bewoonster met 840 hennepplanten in Enschedese tussenwoning: ‘Ik ben mooi dom geweest’

Opvang in Diekmanhal, maar waarom niet het oude Tubantia-pand?

De Diekmanhal is aangewezen als plek voor de noodopvang van 200 asielzoekers. Schoolklassen en sporters kunnen daar twee weken niet terecht, want zolang blijven de vluchtelingen. Dat doet de vraag rijzen waarom er niet een leegstaand pand is gekozen. Waarom niet de oude Tubantia aan de Getfertsingel?

15:32