Bezorgen krant blijft enorme opgave door gladheid en sneeuw: ‘Elke ochtend bezorgers met botbreuken naar het ziekenhuis’

Enschedese (88) zag een jaar lang bijna niemand, en toen ging ze een vaccin halen: ‘Er stonden 300 mensen in die warme hal!’

5 februari ALMELO - Een jaar lang was mevrouw Meijer (88) met niet meer dan een paar mensen in één ruimte, uit angst voor een coronabesmetting. Tot deze week. Samen met zo’n 300 anderen wachtte ze meer dan een uur in een verwarmde, slecht geventileerde hal in Almelo op… een coronavaccin. „Ik maak me vreselijk ongerust”, zegt haar begeleider.